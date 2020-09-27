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إنهاء معاناة طفل من نزيف في الأمعاء في مستشفى الولادة بالأحساء

Time منذ ساعتين
Views 1295
إنهاء معاناة طفل من نزيف في الأمعاء في مستشفى الولادة بالأحساء

الأحساء (صدى):
أنهى فريق طبي متخصص من وحدة الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء معاناة طفل من نزيف في الأمعاء، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أنه يعاني من نزيف في الأمعاء بسبب ابتلاع مجموعة قطع من الألعاب المغناطيسية، وهو ما أستدعى التدخل الجراحي العاجل، وتكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح .

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته 450 سريراً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
مطر الاسود
حقا كل اناء مما فيه ينضح , طالت وشمخت بعض الناس ماينعطون وجه , ومثل هذه الاعمال ليست وقفا على اناس من جنسية محددة فالجميع في الهوى سوى ايا كانت جنسيتك ففي كل بلد الصالح والطالح واصابع يدك ليست واحدة وليس على راسك ريشة فلا تتهم الناس ضلما وبغيا وعدوانا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه جنات النعيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلوماات مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلوماات مهمه ..

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