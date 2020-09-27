بالفيديو.. عبدالله الصقري يروي موقف بين الملك عبدالعزيز وراعي قهوة أو سحيم

الرياض (صدى):
روى الشيخ عبدالله الصقري، ضابط بحرس الملك عبدالعزيز عبدالرحمن آل سعود، موقف حدث بين الملك المؤسس وصاحب قهوة أبو سحيم، خلال جولاته مطالبا راعي القهوة بالإقتراب وطالبه بإعداد القهوة له مستعيدا ذكريات توحيد البلاد من 90 عاما.
وتابع الصقري، بأن الملك عندما تناول القهوة طلب من أبو سحيم إعداد القهوة لجميع من معه، قائلا أن هذة القهوة تذكره بتحركاته لتوحيد البلاد حيث كانت تنبعث من لقهوة رائحة الرماد التي كانوا يعدون القهوة عليها.
وأضاف الصقري بأن الملك منح عطية لأبو سحيم ليشتري بهاالبلاد..وحصل أبو سحيم على عطية الملك ليشتري به جملا.