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جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول من العام الجامعي الحالي

Time منذ ساعة
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جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول من العام الجامعي الحالي

نجران (صدى):
أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ، التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1442/1441 هـ ،الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية لطلبة الانتساب وأعضاء هيئة التدريس.

وحددت العمادة تاريخ 14 صفر الحالي موعداً أخيراً لإعادة القيد على الفصل الدراسي، وتاريخ 21 من الشهر نفسه آخر موعد لتحديد مقر الاختبار، فيما يبدأ الحذف والإضافة في 22 ربيع الأول المقبل لمدة خمسة أيام، وفي تاريخ 29 من الشهر نفسه يبدأ الحذف والإضافة للحالات الطلابية الخاصة عن طريق مسجلي الكليات لمدة خمسة أيام.

وأكدت العمادة أن تاريخ 11 ربيع الآخر المقبل آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية، والاعتذار عن الفصل الدراسي، وكذلك استرداد الرسوم المالية، فيما تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 28 من الشهر نفسه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوريماس
الله يهديها بس تصرف خطأ والف خطأ والاسلام دين يسر وليس عسر ستر الله عليها من مصيبه كادت تقع لها ولغيرها الله يرزقنا كمال العقل يارب
الحق
عذر البليد مسح الصبورة
الحق
انت نكرة اي شي ما يعجبكم تقولو مهي سعودية يا حبيبي هدا 2030 عاجبك ولا مو عاجبك حبيت اذكر ببعض الاجنبيات رهف القنون سلوى الزهراني فايزة المطيري موضي الجهني هدى العمري الشقيقتين أريج وأشواق الحربي الشقيقتان مها و وفاء السبيعي دينا علي السلوم مريم العتيبي امل الشهراني الشقيقتان أشواق ، وأريج حمود هند القحطاني
الشريف
الله يصلح أحوالنا واحوالهم نعمة العقل نعمه عظيمه ممكن الشخص يفسح عن نفسه بالمباح لكن أليس بالله عليكم أو علينا أن نحترم عقولنا كيف نشغلها بهذي الكوره التي أصلها للتسليه والرياضه والوضع الحين أشبه بالحرب من شتم وسب وهمز ولمز والمصيبه انهم كبار في السنه وموضع قدوه للناس كيف يليق بهم أن ينزلون أنفسهم هذي المنازل الله يصلح أحوالنا واحوالهم
الشريف
الله يصلح أحوالنا واحوالهم نعمة العقل نعمه عظيمه ممكن الشخص يفسح عن نفسه بالمباح لكن أليس بالله عليكم أو علينا أن نحترم عقولنا كيف نشغلها بهذي الكوره التي أصلها للتسليه والرياضه والوضع الحين أشبه بالحرب من شتم وسب وهمز ولمز والمصيبه انهم كبار في السنه وموضع قدوه للناس كيف يليق بهم أن ينزلون أنفسهم هذي المنازل الله يصلح أحوالنا واحوالهم

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