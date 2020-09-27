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وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021

Time منذ ساعة
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وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021

الرياض (صدى):
أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول 2021 حال تحسن الأمور، وذلك بعد شهور من الإغلاق بسبب كورونا .

وقال " الخطيب " في تصريحات لـ " رويترز " : بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير (الموعد) .

وأضاف: هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع ولكن شهدنا صيفا قويا للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو .

ولفت أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة ومن المتوقع أن تصل نسبة التراجع إلى 45 % بنهاية العام الحالي ، وسنعمل العام المقبل على تعويض الخسائر بجانب تنشيط السياحة الداخلية.

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أحدث التعليقات

ابوريماس
الله يهديها بس تصرف خطأ والف خطأ والاسلام دين يسر وليس عسر ستر الله عليها من مصيبه كادت تقع لها ولغيرها الله يرزقنا كمال العقل يارب
الحق
عذر البليد مسح الصبورة
الحق
انت نكرة اي شي ما يعجبكم تقولو مهي سعودية يا حبيبي هدا 2030 عاجبك ولا مو عاجبك حبيت اذكر ببعض الاجنبيات رهف القنون سلوى الزهراني فايزة المطيري موضي الجهني هدى العمري الشقيقتين أريج وأشواق الحربي الشقيقتان مها و وفاء السبيعي دينا علي السلوم مريم العتيبي امل الشهراني الشقيقتان أشواق ، وأريج حمود هند القحطاني
الشريف
الله يصلح أحوالنا واحوالهم نعمة العقل نعمه عظيمه ممكن الشخص يفسح عن نفسه بالمباح لكن أليس بالله عليكم أو علينا أن نحترم عقولنا كيف نشغلها بهذي الكوره التي أصلها للتسليه والرياضه والوضع الحين أشبه بالحرب من شتم وسب وهمز ولمز والمصيبه انهم كبار في السنه وموضع قدوه للناس كيف يليق بهم أن ينزلون أنفسهم هذي المنازل الله يصلح أحوالنا واحوالهم
الشريف
الله يصلح أحوالنا واحوالهم نعمة العقل نعمه عظيمه ممكن الشخص يفسح عن نفسه بالمباح لكن أليس بالله عليكم أو علينا أن نحترم عقولنا كيف نشغلها بهذي الكوره التي أصلها للتسليه والرياضه والوضع الحين أشبه بالحرب من شتم وسب وهمز ولمز والمصيبه انهم كبار في السنه وموضع قدوه للناس كيف يليق بهم أن ينزلون أنفسهم هذي المنازل الله يصلح أحوالنا واحوالهم

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