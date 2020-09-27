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حساب المواطن يؤخر موعد صرف الدفعة الـ35

Time منذ 41 دقيقة
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حساب المواطن يؤخر موعد صرف الدفعة الـ35

الرياض (صدى):
تشهد الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 12 أكتوبر المقبل، صرف الدفعة الـ35 من دعم حساب المواطن؛ حيث سيتم تأخير الدعم ليوم واحد فقط بسبب أن يوم 10 أكتوبر سيكون إجازة رسمية وهو يوم السبت.

وجرت العادة أن يتم إيداع الدعم، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة، ويتم تأخيره يومًا واحدًا إذا تصادف مع يوم السبت.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

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أحدث التعليقات

ابوريماس
الله يهديها بس تصرف خطأ والف خطأ والاسلام دين يسر وليس عسر ستر الله عليها من مصيبه كادت تقع لها ولغيرها الله يرزقنا كمال العقل يارب
الحق
عذر البليد مسح الصبورة
الحق
انت نكرة اي شي ما يعجبكم تقولو مهي سعودية يا حبيبي هدا 2030 عاجبك ولا مو عاجبك حبيت اذكر ببعض الاجنبيات رهف القنون سلوى الزهراني فايزة المطيري موضي الجهني هدى العمري الشقيقتين أريج وأشواق الحربي الشقيقتان مها و وفاء السبيعي دينا علي السلوم مريم العتيبي امل الشهراني الشقيقتان أشواق ، وأريج حمود هند القحطاني
الشريف
الله يصلح أحوالنا واحوالهم نعمة العقل نعمه عظيمه ممكن الشخص يفسح عن نفسه بالمباح لكن أليس بالله عليكم أو علينا أن نحترم عقولنا كيف نشغلها بهذي الكوره التي أصلها للتسليه والرياضه والوضع الحين أشبه بالحرب من شتم وسب وهمز ولمز والمصيبه انهم كبار في السنه وموضع قدوه للناس كيف يليق بهم أن ينزلون أنفسهم هذي المنازل الله يصلح أحوالنا واحوالهم
الشريف
الله يصلح أحوالنا واحوالهم نعمة العقل نعمه عظيمه ممكن الشخص يفسح عن نفسه بالمباح لكن أليس بالله عليكم أو علينا أن نحترم عقولنا كيف نشغلها بهذي الكوره التي أصلها للتسليه والرياضه والوضع الحين أشبه بالحرب من شتم وسب وهمز ولمز والمصيبه انهم كبار في السنه وموضع قدوه للناس كيف يليق بهم أن ينزلون أنفسهم هذي المنازل الله يصلح أحوالنا واحوالهم

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