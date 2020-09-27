الأعداد السابقة للصحيفة

هيئة التعليم تعتزم توريد مواد وأجهزة طبية إستعدادا لإجراء الإختبارات حضوريا

Time منذ ساعة
Views 1602
هيئة التعليم تعتزم توريد مواد وأجهزة طبية إستعدادا لإجراء الإختبارات حضوريا

الرياض (صدى):
كشفت مصادر بأن هيئة هيئة التعليم والتدريب في طريقها لتوريد مواد وأجهزة طبية، من كمامات ومعقمات ومقياس للحرارة، بهدف إستخدامها خلال عقد الإختبارات لتطبيق الإجراءات الإحترازية.

ويذكر أن أنباء وردت سابقا بتحرك هيئة تقويم التعليم والتدريب لتعقيم مقرات الاختبارات المحوسبة، وجعل بيئتها نظيفة وصحية لاستقبال طلاب الاختبارات، وأخذ كامل الاحتياطات لسلامة المختبرين، في ظل جائحة كورونا الجديد حسب الوطن.

وأوضحت الهيئة في وقت سابق بأن الحد الأقصى لدخول اختبار القدرات العامة هو خمس مرات فقط، تتوزع بين الورقي والمحوسب، لكن بشرط ألا يزيد عدد الاختبارات المحوسبة على ثلاثة. كما أكدت أنه يمكن تعديل موعد اختبار القدرات، بشرط أن يتم ذلك قبل 48 ساعة من الموعد المحدد مسبقاً، بالإضافة إلى أن إعلان نتائج الاختبار المحوسب يستغرق غالباً يومي عمل، وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوريماس
الله يهديها بس تصرف خطأ والف خطأ والاسلام دين يسر وليس عسر ستر الله عليها من مصيبه كادت تقع لها ولغيرها الله يرزقنا كمال العقل يارب
الحق
عذر البليد مسح الصبورة
الحق
انت نكرة اي شي ما يعجبكم تقولو مهي سعودية يا حبيبي هدا 2030 عاجبك ولا مو عاجبك حبيت اذكر ببعض الاجنبيات رهف القنون سلوى الزهراني فايزة المطيري موضي الجهني هدى العمري الشقيقتين أريج وأشواق الحربي الشقيقتان مها و وفاء السبيعي دينا علي السلوم مريم العتيبي امل الشهراني الشقيقتان أشواق ، وأريج حمود هند القحطاني
الشريف
الله يصلح أحوالنا واحوالهم نعمة العقل نعمه عظيمه ممكن الشخص يفسح عن نفسه بالمباح لكن أليس بالله عليكم أو علينا أن نحترم عقولنا كيف نشغلها بهذي الكوره التي أصلها للتسليه والرياضه والوضع الحين أشبه بالحرب من شتم وسب وهمز ولمز والمصيبه انهم كبار في السنه وموضع قدوه للناس كيف يليق بهم أن ينزلون أنفسهم هذي المنازل الله يصلح أحوالنا واحوالهم
الشريف
الله يصلح أحوالنا واحوالهم نعمة العقل نعمه عظيمه ممكن الشخص يفسح عن نفسه بالمباح لكن أليس بالله عليكم أو علينا أن نحترم عقولنا كيف نشغلها بهذي الكوره التي أصلها للتسليه والرياضه والوضع الحين أشبه بالحرب من شتم وسب وهمز ولمز والمصيبه انهم كبار في السنه وموضع قدوه للناس كيف يليق بهم أن ينزلون أنفسهم هذي المنازل الله يصلح أحوالنا واحوالهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. وزير التعليم: ولي الأمر مسؤول مثل المعلم في تعليم الطلاب
بالفيديو.. وزير التعليم: ولي الأمر مسؤول مثل المعلم في تعليم الطلاب
Time منذ 15 دقيقة Views 1022
6 أخطاء تحدث عند تنظيف وتطهير المنازل
6 أخطاء تحدث عند تنظيف وتطهير المنازل
Time منذ 26 دقيقة Views 1116
لقاء ناري بين النصر والتعاون اليوم بدوري أبطال آسيا
لقاء ناري بين النصر والتعاون اليوم بدوري أبطال آسيا
Time منذ 30 دقيقة Views 1273
بالفيديو.. عبدالله الصقري يروي موقف بين الملك عبدالعزيز وراعي قهوة أو سحيم
بالفيديو.. عبدالله الصقري يروي موقف بين الملك عبدالعزيز وراعي قهوة أو سحيم
Time منذ 35 دقيقة Views 1400
حساب المواطن يؤخر موعد صرف الدفعة الـ35
حساب المواطن يؤخر موعد صرف الدفعة الـ35
Time منذ 40 دقيقة Views 1939
بالفيديو .. أب يدمر فرحة ابنه ويضربه أمام العروس أثناء عقد القران
بالفيديو .. أب يدمر فرحة ابنه ويضربه أمام العروس أثناء عقد القران
Time منذ 45 دقيقة Views 429
صراعات متبادلة بين أذربيجان والجيش الأرميني على طول خط الجبهة
صراعات متبادلة بين أذربيجان والجيش الأرميني على طول خط الجبهة
Time منذ 50 دقيقة Views 1322
وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021
وزير السياحة: استئناف التأشيرات السياحية بحلول 2021
Time منذ ساعة Views 1441
«الحصيني» : رياح وأمطار تسود أجواء عدة مناطق
«الحصيني» : رياح وأمطار تسود أجواء عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1594
رجل يتهم زوجته بالنشوز بسبب والدته
رجل يتهم زوجته بالنشوز بسبب والدته
Time منذ ساعة Views 550