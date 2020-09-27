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ريال مدريد يحطم آمال بيتيس وسط أحداث حافلة بسبب «VAR»

Time منذ 7 ساعات
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ريال مدريد يحطم آمال بيتيس وسط أحداث حافلة بسبب «VAR»

وكالات (صدى):
فاز ريال مدريد 3-2 على ريال بيتيس في مباراة حافلة بالأحداث في أول انتصار لحامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بفضل ركلة جزاء متأخرة نفذها سيرجيو راموس وسط اعتراضات شديدة من أصحاب الأرض السبت.

وأظهر قائد ريال راموس برود أعصابه الحديدية مجدداً وسدد الركلة على طريقة بانينكا بعد مراجعة الفيديو لوجود لمسة يد على المدافع مارك بارترا الذي بدا أنه تعرض لدفعة من بورخا مايورال مهاجم ريال.

وفي وقت سابق بالشوط الثاني تعرض إيمرسون مدافع بيتيس لطرد مباشر لعرقلة لوكا يوفيتش بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.

وتعادل ريال بهدف سجله إيمرسون بالخطأ وجاء تأكيد الهدف بعد تدخل حكم الفيديو لإثبات أن كريم بنزيمة لم يكن متسللاً خلال بناء الهجمة.

ومنح فيدريكو بالبيردي لاعب وسط أوروجواي التقدم للبطل في الدقيقة 14 بتسديدة قريبة المدى بعد تمريرة بنزيمة على خط الملعب.

لكن بيتيس سجل هدفين متتاليين عبر عيسى ماندي وويليام كارفاليو ليتقدم 2-1 في الشوط الأول.

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عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
الداهيه
الدختور فطيحان...بعد ما شاف المززطع... يقول..ميريسا ذابحتها المحنه... واعلن استعداده يهرس ميرسا ويشنقلها بأوعيها حتى يطفيها... خاصه انه يحب المعزى السوريه
زائر
سنفورمضغوط مطرود
زائر
الضغط يولد انفجار انتبه

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