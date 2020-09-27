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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 58 دقيقة
Views 1497
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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أحدث التعليقات

زائر
هذا الأنسان كارثه على الهلال الله يـزيحه من الهلال.... تكـفى يا مفرّج يامخرج (( 17 )) فكنا منك ومن شرّك .
ابو محمد 😎 ✍️
عفيه خليكن .. خوش فازعاات .. تستاهلن ميدالية الفزعاات ..
شيخين١
يعني العويس صارشجاع ياالنعامة العمياء انقلع انت وعويسك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
شيخين١
ايه صح صدقنان انك معارض وزعلان على اقصاء الهلال وليس غير ذالك وصلت اتمنى ذالك

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