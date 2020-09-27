فهد المفرج: " رجعنا بلدنا رافعين رؤوسنا وما أصابنا أمر الله "

طلال الغامدي (صدى):
علق فهد المفرج، المشرف على كرة القدم في نادي الهلال على أزمة اعتبار الفريق منسحبا من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بقرار الاتحاد الآسيوي.
وقال المفرج: " الحمدلله رجعنا بلدنا ونحن رافعين رؤوسنا، لدينا 22 لاعبا في الحجر الصحي، النادي وفر لهم طائرة خاصة لعودة باقي البعثة غدًا ".
وأضاف: " ما أصابنا هو أمر الله وما يحدث خلف الأسوار لن أتحدث عنه، وإذا كان لنا حق سوف يعود ".
وتابع: " أنت متصدر مجموعتك بلا أي خسارة وبطل النسخة الأخيرة، والجميع يتساءل عن كيفية خروجنا بهذه الطريقة، وإدارة النادي بها جهة قانوينة وسيمضون في هذا الأمر ".