الدعيع يصف العويس بـ " أشباه اللاعبين "

نواف السالم (صدى):
استنكر حارس مرمى الهلال والمنتخب الوطني السابق، محمد الدعيع، تصريحات حارس مرمى الأهلي محمد العويس الأخيرة.
وقال الدعيع: " هكذا يتم التطرق للزعيم ممثل الوطن الذي تعرض للاقصاء وهو متصدر مجموعته من أشباه اللاعبين ".
وكان العويس، قد صرح بقوله: " غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا إلى النادي، ونقول حاليًا مبارك، ونقفل على الأخطاء ونصلح الأخطاء التي ظهرت لكي نتقدم في البطولة، وانتقلنا للمرحلة المقبلة، وهدفنا الفوز في المرحلة المقبلة " .
وعقب الجدل الذي أثاره تصريح العويس، خرج حارس الأهلي معتذرًا بقوله: "لم اقصد نادٍ بعينه اقصد جميع الأندية التي اخرجت من البطولة، لا تفسروا الحديث حسب الأهواء، وإن فهمت بغير مرادها ــ اعتذر " .
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