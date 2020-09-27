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الدعيع يصف العويس بـ " أشباه اللاعبين "

Time منذ ساعة
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الدعيع يصف العويس بـ " أشباه اللاعبين "

نواف السالم (صدى):
استنكر حارس مرمى الهلال والمنتخب الوطني السابق، محمد الدعيع، تصريحات حارس مرمى الأهلي محمد العويس الأخيرة.

وقال الدعيع: " هكذا يتم التطرق للزعيم ممثل الوطن الذي تعرض للاقصاء وهو متصدر مجموعته من أشباه اللاعبين ".

وكان العويس، قد صرح بقوله: " غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا إلى النادي، ونقول حاليًا مبارك، ونقفل على الأخطاء ونصلح الأخطاء التي ظهرت لكي نتقدم في البطولة، وانتقلنا للمرحلة المقبلة، وهدفنا الفوز في المرحلة المقبلة " .

وعقب الجدل الذي أثاره تصريح العويس، خرج حارس الأهلي معتذرًا بقوله: "لم اقصد نادٍ بعينه اقصد جميع الأندية التي اخرجت من البطولة، لا تفسروا الحديث حسب الأهواء، وإن فهمت بغير مرادها ــ اعتذر " .

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لعنة الله عليه الحقير الشاذ عقليا و فكريا و جنسيا
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الله يهولك يا بو خدود حمر
QLQ
... يوزع حفايظ راعي الكراخانات و المثليين والاخونجية
ابو عمار
ضابط وخائن لبلاده و لشعبه يستحق القتل رمي بالرصاص

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