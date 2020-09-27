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عضو شرف النصر: " ما حدث للهلال مؤامرة والسالفة أكبر مما يتصور المتعصبون"

Time منذ 9 دقائق
Views 1290
عضو شرف النصر: " ما حدث للهلال مؤامرة والسالفة أكبر مما يتصور المتعصبون"

ماجد محمد (صدى):
رأى عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، أن موقف الاتحاد الآسيوي بخصوص الهلال لم يكن منطقيًا.

وقال آل مغني: " أعتقد المؤامرة اللي حصلت لنادي الهلال والظلم وإخراجه من آسيا بطريقه لا تليق بنادي عريق ولا تليق بجماهيره، هذه مجموعة دول مو فقط الاتحاد الآسيوي " .

وتابع: " كان يجب على جميع الإعلاميين والقنوات الرياضية الوقوف مع الهلال السالفة أكبر مما يتصور المتعصبون " .

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استبعد الهلال، من دوري أبطال آسيا بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوفه.

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ما الهدف من نشر هذا الفيدوهات !!!!
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏أنا الأعظم رغم كل الظروف أنا القائد الفذأنا ابن الأهلي البارأنا القمر من بين النجوم أنا الصعب رغم الهتافات أنا النجم والنجم عالي أنا ‎حسين عبدالغني 💪🏻
ابو عمار
الله يوفقها و يحميها من كل شر .. ابناء و بنات الوطن اولى واحق بكل وظيفه محترمه من الاخرين
أبوبكر
الله لا يصلحك. كذاب مفتر. من أحاديث السلف الصالح قوله صلى الله عليه وسلم زورو القبور فإنها تذكركم بالآخرة. والزيارة للدعاء والرحمه للميت.
ابو عمار
ما فيه داعي تتوقف في الطريق بهذا الشكل وتصلي في الشارع وخصوصا ان وقت الصلاه مفتوح و وقوفها بالطريق قد يعرضها لسرقه او سرقة سيارتها او حتى خطفها لا سمح الله .. يجب ان يفهم الانسان امور دينه واوقات الصلاه البدايه والنهايه لكل فرض

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