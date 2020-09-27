عضو شرف النصر: " ما حدث للهلال مؤامرة والسالفة أكبر مما يتصور المتعصبون"

ماجد محمد (صدى):
رأى عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، أن موقف الاتحاد الآسيوي بخصوص الهلال لم يكن منطقيًا.
وقال آل مغني: " أعتقد المؤامرة اللي حصلت لنادي الهلال والظلم وإخراجه من آسيا بطريقه لا تليق بنادي عريق ولا تليق بجماهيره، هذه مجموعة دول مو فقط الاتحاد الآسيوي " .
وتابع: " كان يجب على جميع الإعلاميين والقنوات الرياضية الوقوف مع الهلال السالفة أكبر مما يتصور المتعصبون " .
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استبعد الهلال، من دوري أبطال آسيا بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوفه.