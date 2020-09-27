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صفعة قوية للجزيرة بعد كشف تزييفها بخصوص التظاهرات في مصر

Time منذ 54 دقيقة
Views 1626
صفعة قوية للجزيرة بعد كشف تزييفها بخصوص التظاهرات في مصر

القاهرة (صدى):
كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، كذب وتدليس قناة الجزيرة القطرية، لتنفيذ أجندتها التخريبية.

وبثت قناة "إكسترا نيوز" المصرية جانبا من مظاهرة صورية في القاهرة قامت بتصويرها الشركة المتحدة داخل أحد استديوهاتها.

وتم إرسال الفيديو إلى " الجزيرة " والقنوات التابعة لجماعة الإخوان وابتلعت الطعم وبثت المظاهرات الصورية على أنها حدثت بالفعل، دون تقصي الحقيقة.

وعرضت اكسترا نيوز، المقطع تحت عنوان " كيف تفبرك مظاهرة؟ "، تناول التحضير الذي قامت به الشركة المتحدة لتصوير المظاهرة المزعومة داخل ستديوهات الشركة.

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أحدث التعليقات

ما الهدف من نشر هذا الفيدوهات !!!!
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏أنا الأعظم رغم كل الظروف أنا القائد الفذأنا ابن الأهلي البارأنا القمر من بين النجوم أنا الصعب رغم الهتافات أنا النجم والنجم عالي أنا ‎حسين عبدالغني 💪🏻
ابو عمار
الله يوفقها و يحميها من كل شر .. ابناء و بنات الوطن اولى واحق بكل وظيفه محترمه من الاخرين
أبوبكر
الله لا يصلحك. كذاب مفتر. من أحاديث السلف الصالح قوله صلى الله عليه وسلم زورو القبور فإنها تذكركم بالآخرة. والزيارة للدعاء والرحمه للميت.
ابو عمار
ما فيه داعي تتوقف في الطريق بهذا الشكل وتصلي في الشارع وخصوصا ان وقت الصلاه مفتوح و وقوفها بالطريق قد يعرضها لسرقه او سرقة سيارتها او حتى خطفها لا سمح الله .. يجب ان يفهم الانسان امور دينه واوقات الصلاه البدايه والنهايه لكل فرض

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