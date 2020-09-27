صفعة قوية للجزيرة بعد كشف تزييفها بخصوص التظاهرات في مصر

القاهرة (صدى):
كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، كذب وتدليس قناة الجزيرة القطرية، لتنفيذ أجندتها التخريبية.
وبثت قناة "إكسترا نيوز" المصرية جانبا من مظاهرة صورية في القاهرة قامت بتصويرها الشركة المتحدة داخل أحد استديوهاتها.
وتم إرسال الفيديو إلى " الجزيرة " والقنوات التابعة لجماعة الإخوان وابتلعت الطعم وبثت المظاهرات الصورية على أنها حدثت بالفعل، دون تقصي الحقيقة.
وعرضت اكسترا نيوز، المقطع تحت عنوان " كيف تفبرك مظاهرة؟ "، تناول التحضير الذي قامت به الشركة المتحدة لتصوير المظاهرة المزعومة داخل ستديوهات الشركة.
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