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شاهد.. مواطنة تتعرض للطعن على يد خادمتها والأخيرة تُنهي حياتها بطريقة مأساوية

Time منذ 3 ساعات
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شاهد.. مواطنة تتعرض للطعن على يد خادمتها والأخيرة تُنهي حياتها بطريقة مأساوية

نايف السالم (صدى):
تعرضت مواطنة من الطائف للضرب بسكينة حادة على رأسها من قبل خادمتها التي انتحرت من الطابق السادس بعد فعلتها البشعة.

وقالت المواطنة التي تدعى " أم نايف " خلال مداخلة هاتفية عبر " إذاعة القرآن الكريم ":" أحضرنا خادمة وبعد 18 يومًا من مجيئها حدث أنه بينما كنت في المطبخ أمسكت بآلة حادة وضربتني بها على رأسي فهربت منها ".

وأوضحت  المواطنة:" عند المصعد شاهدني بعض السكان وقاموا بالاتصال بالإسعاف، وأثناء ذلك دخلوا إلى المنزل ليكتشفوا أن الخادمة أقدمت على الانتحار، من الطابق السادس وتوفيت ".

وأشارت المواطنة:" تم تفتيش حقائب الخادمة، ووجد فيها أدوات حادة كانت تريد استخدامها لمهاجمة صاحبة المنزل وهي نائمة "، مؤكدة أنها لم تؤذِ الخادمة لأنها امرأة كبيرة.

ورد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، على سؤال المتصلة التي تشعر بالذنب بعد انتحار خادمتها، قائلا إنه لا شيء عليها إذا لم تكن سببًا في أذيتها والإضرار بها.

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أحدث التعليقات

ما الهدف من نشر هذا الفيدوهات !!!!
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏أنا الأعظم رغم كل الظروف أنا القائد الفذأنا ابن الأهلي البارأنا القمر من بين النجوم أنا الصعب رغم الهتافات أنا النجم والنجم عالي أنا ‎حسين عبدالغني 💪🏻
ابو عمار
الله يوفقها و يحميها من كل شر .. ابناء و بنات الوطن اولى واحق بكل وظيفه محترمه من الاخرين
أبوبكر
الله لا يصلحك. كذاب مفتر. من أحاديث السلف الصالح قوله صلى الله عليه وسلم زورو القبور فإنها تذكركم بالآخرة. والزيارة للدعاء والرحمه للميت.
ابو عمار
ما فيه داعي تتوقف في الطريق بهذا الشكل وتصلي في الشارع وخصوصا ان وقت الصلاه مفتوح و وقوفها بالطريق قد يعرضها لسرقه او سرقة سيارتها او حتى خطفها لا سمح الله .. يجب ان يفهم الانسان امور دينه واوقات الصلاه البدايه والنهايه لكل فرض

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