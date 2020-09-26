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تحت رعاية سمو ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد21 أكتوبر

Time منذ 44 دقيقة
Views 1448
تحت رعاية سمو ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنعقد21 أكتوبر

الرياض (صدى):
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظه الله -، تنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وذلك يومي 21 و22 من أكتوبر القادم.

وتهدف القمة التي تحمل شعار: "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعّالة ومؤثرة للذكاء الاصطناعي، وما يعنيه ذلك من حيث الخيارات الاستراتيجية الوطنية لواضعي السياسات.

وستجمع صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من داخل وخارج المملكة، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات الدولية لتعزيز التوجهات الاستراتيجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التقنية التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم، فيما ستناقش الطرق التي ستمكّن أجيال الحاضر والمستقبل من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن وأخلاقي عبر تطبيقاته المختلفة التي تمس حياة المجتمع البشري.

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أحدث التعليقات

ولد الديرة
تعودوا الطواقي على الدلال الخطأ اداري منكم ما انت تحت مظلة الاتحاد الدلالي علشان تترقع الغلطة هذا اتحاد عادل يعيش نيشمورا
سلسبيل
بالعكس الفيديوا جميل جدا ....خلينا نضحك شوي عليهم واخيرا لقيت شي يضحكني 😜
ابن حزم
هههههه مسوي فيها يبي يطير
ولد الديرة
مطرود آسيا مبروك للطواقي اللقب الجديد من هالحال واردى باذن الله هذي عدالة الله فيكم اتكلم عن الطرد ولا اتشمت بالمرض الله يشفي كل مريض
ابن حزم
خلاص ماعاد بترقص ثاني مره الخوش مكسر وصعب ترجع لطبيعتها

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