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شاهد.. مواطنة تتعرض للطعن على يد خادمتها والأخيرة تُنهي حياتها بطريقة مأساوية

Time منذ 51 دقيقة
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شاهد.. مواطنة تتعرض للطعن على يد خادمتها والأخيرة تُنهي حياتها بطريقة مأساوية

نايف السالم (صدى):
تعرضت مواطنة من الطائف للضرب بسكينة حادة على رأسها من قبل خادمتها التي انتحرت من الطابق السادس بعد فعلتها البشعة.

وقالت المواطنة التي تدعى " أم نايف " خلال مداخلة هاتفية عبر " إذاعة القرآن الكريم ":" أحضرنا خادمة وبعد 18 يومًا من مجيئها حدث أنه بينما كنت في المطبخ أمسكت بآلة حادة وضربتني بها على رأسي فهربت منها ".

وأوضحت  المواطنة:" عند المصعد شاهدني بعض السكان وقاموا بالاتصال بالإسعاف، وأثناء ذلك دخلوا إلى المنزل ليكتشفوا أن الخادمة أقدمت على الانتحار، من الطابق السادس وتوفيت ".

وأشارت المواطنة:" تم تفتيش حقائب الخادمة، ووجد فيها أدوات حادة كانت تريد استخدامها لمهاجمة صاحبة المنزل وهي نائمة "، مؤكدة أنها لم تؤذِ الخادمة لأنها امرأة كبيرة.

ورد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، على سؤال المتصلة التي تشعر بالذنب بعد انتحار خادمتها، قائلا إنه لا شيء عليها إذا لم تكن سببًا في أذيتها والإضرار بها.

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أحدث التعليقات

ولد الديرة
تعودوا الطواقي على الدلال الخطأ اداري منكم ما انت تحت مظلة الاتحاد الدلالي علشان تترقع الغلطة هذا اتحاد عادل يعيش نيشمورا
سلسبيل
بالعكس الفيديوا جميل جدا ....خلينا نضحك شوي عليهم واخيرا لقيت شي يضحكني 😜
ابن حزم
هههههه مسوي فيها يبي يطير
ولد الديرة
مطرود آسيا مبروك للطواقي اللقب الجديد من هالحال واردى باذن الله هذي عدالة الله فيكم اتكلم عن الطرد ولا اتشمت بالمرض الله يشفي كل مريض
ابن حزم
خلاص ماعاد بترقص ثاني مره الخوش مكسر وصعب ترجع لطبيعتها

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