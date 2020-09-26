للمرة الأولى روحاني يكشف خسائره الكارثية بسبب العقوبات

طهران (صدى):
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن خسائر إيران جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها تخطت حاجز الـ 150 مليار دولار.
قال روحانى، إنه لولا العقوبات الأمريكية لتمتع الإيرانيون بحياة أفضل، ولولا العقوبات الأمريكية لتمكن الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل، ولكانت السلع أقل ثمنا ولكان سعر الدولار منطقيا".
وأضاف روحاني : "إذا أراد الشعب أن يوجه اللعنة لأحد بسبب المشكلات الاقتصادية التي نعيشها فعليه أن يوجهها إلى البيت الأبيض الذى لم نر منه مثل هذه الوحشية من قبل".
وذكر حسن روحانى أسباب مشكلات إيران الرئيسية، : "الصهيونية والمتشددين في الولايات المتحدة الأمريكية ودولا رجعية في المنطقة هي مصدر المشكلات في إيران".
ووصف روحانى، العقوبات الأمريكية على إيران بـ"غير الإنسانية والإرهابية"، مؤكدا أن هذه العقوبات تمنع إيران من الحصول على الدواء والمواد الغذائية".
وأكد الرئيس الإيراني أن طهران ستكسر الحصار الذى فرض عليها وستعبر هذه المرحلة الصعبة، قائلاً: "واشنطن ستجثو على ركبتيها أمام إيران في نهاية المطاف".