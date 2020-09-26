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للمرة الأولى روحاني يكشف خسائره الكارثية بسبب العقوبات

Time منذ 54 دقيقة
Views 1594
للمرة الأولى روحاني يكشف خسائره الكارثية بسبب العقوبات

طهران (صدى):
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن خسائر إيران جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها تخطت حاجز الـ 150 مليار دولار.

قال روحانى، إنه لولا العقوبات الأمريكية لتمتع الإيرانيون بحياة أفضل، ولولا العقوبات الأمريكية لتمكن الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل، ولكانت السلع أقل ثمنا ولكان سعر الدولار منطقيا".

وأضاف روحاني : "إذا أراد الشعب أن يوجه اللعنة لأحد بسبب المشكلات الاقتصادية التي نعيشها فعليه أن يوجهها إلى البيت الأبيض الذى لم نر منه مثل هذه الوحشية من قبل".

وذكر حسن روحانى أسباب مشكلات إيران الرئيسية، : "الصهيونية والمتشددين في الولايات المتحدة الأمريكية ودولا رجعية في المنطقة هي مصدر المشكلات في إيران".

ووصف روحانى، العقوبات الأمريكية على إيران بـ"غير الإنسانية والإرهابية"، مؤكدا أن هذه العقوبات تمنع إيران من الحصول على الدواء والمواد الغذائية".

وأكد الرئيس الإيراني أن طهران ستكسر الحصار الذى فرض عليها وستعبر هذه المرحلة الصعبة، قائلاً: "واشنطن ستجثو على ركبتيها أمام إيران في نهاية المطاف".

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أحدث التعليقات

الداهيه
اتحدى اي واحد ينزل جده بما فيهم انا..وما يعكس فيها الخط من الخربطه....حتى خرايط قوقل عكست الخط.... 😂😂😂😂 شر البليه ما يضحك
ابو محمد 😎 ✍️
(( لتتمكن من أن تصبح مهندسة حاسب آلي من جامعة الملك فهد بن سلطان. )) ..!!!؟ .. هو فيه عندنا ملك اسمه الملك فهد بن سلطاان يا اخواننا في صدى ..!!؟؟؟ .. عموماً موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
(( لتتمكن من أن تصبح مهندسة حاسب آلي من جامعة الملك فهد بن سلطان. )) ..!!!؟ .. هو فيه عندنا ملك اسمه الملك فهد بن سلطاان يا اخواننا في صدى ..!!؟؟؟ .. عموماً موفقه خير ..
طارق
ياصدى الان ثلاثه اندية ممثلة الوطن وسفراها مايصير من ساع طلع الهلال وانتم ناسين الفرق المشاركه وماعندكم الا الهلال والهلال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الموت الحق

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