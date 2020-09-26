العويس: لم أقصد أحدا بالتصريح لا تفسروا حسب الأهواء

ماجد محمد (صدى):
علق الاعب محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، على تصريحاته المثيرة للجدل، إثر فوز فريقه على شباب الأهلي دبي، يوم السبت، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان العويس، قد قال في تصريحاته التلفزيونية، عقب المباراة:“غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا إلى النادي، ونقول حاليًا مبارك، ونقفل على الأخطاء ونصلح الأخطاء التي ظهرت لكي نتقدم في البطولة، وانتقلنا للمرحلة المقبلة، وهدفنا الفوز في المرحلة المقبلة“.
وقال العويس : بخصوص تصريحي والتأويلات المصاحبة لم اقصد نادٍ بعينه اقصد جميع الأندية التي اخرجت من البطولة، لا تفسروا الحديث حسب الأهواء، وإن فهمت بغير مرادها ــ اعتذر ـ.