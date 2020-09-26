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فيصل بن تركي: تصريح العويس عادي جدًا

Time منذ 54 دقيقة
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فيصل بن تركي: تصريح العويس عادي جدًا

طلال الغامدي (صدى):
علق رئيس النصر السابق فيصل بن تركي على أزمة حارس الأهلي محمد العويس، التي اشتعلت اليوم السبت بعد تأهل الفريق إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال الأسيوي.

وقال فيصل بن تركي: "أشوف تصريح العويس عادي جداً !!، لأن جميع الفرق الغير متأهلة أخذت الطائرة و رجعت !!، يا حبكم للإثارة...".

وكان العويس قال عقب المباراة : "غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا إلى النادي، ونقول حاليًا مبارك، ونقفل على الأخطاء ونصلح الأخطاء التي ظهرت لكي نتقدم في البطولة".

واعتبر الجمهور أن العويس يتعمد استفزاز جمهور الهلال الذي اعتبره الاتحاد الأسيوي منسحبًا بسبب ظروف قهرية وهي إصابة لاعبيه بكورونا.

يذكر أن لاعبي الهلال فقط من أصابهم فيروس كورونا حتى الأن في البطولة الأسيوية.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هم مذا الاقزام يعززون لبعضهم واكيد هدف جحفلي الي خلك تنزل بشتك وتغير حفاضتك ١١٩ دقائق مولمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله الذي سلمهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله الذي سلمهم
ابوبدر
مثل هذا هو، سبب التعصب بين الاندية والجماهير. والا كلنا ندري انه يرد على مذيع قناة الكأس وهو يقصد مين بالصبط وحتى لاعب الشرطة العراقي استنقص من الاهلي وبالاخر رجع للعراق. اما الهلاليين فهم يبغوننا نقول يقصدهم. براحتهم بكيفهم. 8 فرق رجعت. ماتكلم الا الهلاليين. ليه ما ادري. خلوهم براحتهم.
وافي
انضمة عشوائية ليس لها علاقة بسلامة المواطن كل مافي الأمر شفط جيب المواطن المغلوب على امرة

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