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الفراج ينتقد العويس: بطل آسيا لا يستحق تعليقك

Time منذ ساعة
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الفراج ينتقد العويس: بطل آسيا لا يستحق تعليقك

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي وليد الفراج اللاعب محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، إثر فوز فريقه على شباب الأهلي دبي، يوم السبت، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العويس، قد قال في تصريحاته التلفزيونية، عقب المباراة:“غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا إلى النادي، ونقول حاليًا مبارك، ونقفل على الأخطاء ونصلح الأخطاء التي ظهرت لكي نتقدم في البطولة، وانتقلنا للمرحلة المقبلة، وهدفنا الفوز في المرحلة المقبلة“.

وقال وليد الفراج في رسالته : كابتن محمد العويس افرح بتأهل فريقك وهذا حقك لكن الا تستطيع الفرح دون هذا التصريح ؟

وأضاف : شقيقكم الهلال خرج بظروف معروفة شيء منها تنظيمي وشيء منها صحي ، هل تعتقد ان حامل لقب البطولة وممثل بلادنا الكبير يستحق منك هذا التعليق اعرف انك زلقت بالتصريح .

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هم مذا الاقزام يعززون لبعضهم واكيد هدف جحفلي الي خلك تنزل بشتك وتغير حفاضتك ١١٩ دقائق مولمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله الذي سلمهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله الذي سلمهم
ابوبدر
مثل هذا هو، سبب التعصب بين الاندية والجماهير. والا كلنا ندري انه يرد على مذيع قناة الكأس وهو يقصد مين بالصبط وحتى لاعب الشرطة العراقي استنقص من الاهلي وبالاخر رجع للعراق. اما الهلاليين فهم يبغوننا نقول يقصدهم. براحتهم بكيفهم. 8 فرق رجعت. ماتكلم الا الهلاليين. ليه ما ادري. خلوهم براحتهم.
وافي
انضمة عشوائية ليس لها علاقة بسلامة المواطن كل مافي الأمر شفط جيب المواطن المغلوب على امرة

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