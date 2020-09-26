حسين عبدالغني بعد تأهل الأهلي: "مباريات المغلوب دائماً تكون صعبة"

نواف السالم (صدى):
علق قائد الأهلي حسين عبدالغني على تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال آسيا، قائلا:" مباريات خروج المغلوب دائماً تكون صعبة، والأهم التأهل ".
وأضاف عبدالغني خلال تصريحات تلفزيونية:" المباراة كانت حذرة والهدف المبكر لخبط أوراقنا "، مبينا:"في الشوط الثاني استطعنا اللعب بشكل جيد وتعديل النتيجة والفوز بركلات الترجيح ".
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه إدارة النادي الأهلي مكافأة مالية بمبلغ 50 ألف ريال لكل لاعب نظير التأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا.
وكان الأهلي فاز على شباب الأهلي الإماراتي، ليتأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال أسيا.