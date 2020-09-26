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حسين عبدالغني بعد تأهل الأهلي: "مباريات المغلوب دائماً تكون صعبة"

Time منذ ساعة
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حسين عبدالغني بعد تأهل الأهلي: "مباريات المغلوب دائماً تكون صعبة"

نواف السالم (صدى):
علق قائد الأهلي حسين عبدالغني على تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال آسيا، قائلا:" مباريات خروج المغلوب دائماً تكون صعبة، والأهم التأهل ".

وأضاف عبدالغني خلال تصريحات تلفزيونية:" المباراة كانت حذرة والهدف المبكر لخبط أوراقنا "، مبينا:"في الشوط الثاني استطعنا اللعب بشكل جيد وتعديل النتيجة والفوز بركلات الترجيح ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه إدارة النادي الأهلي مكافأة مالية بمبلغ 50 ألف ريال لكل لاعب نظير التأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي فاز على شباب الأهلي الإماراتي، ليتأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال أسيا.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هم مذا الاقزام يعززون لبعضهم واكيد هدف جحفلي الي خلك تنزل بشتك وتغير حفاضتك ١١٩ دقائق مولمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله الذي سلمهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله الذي سلمهم
ابوبدر
مثل هذا هو، سبب التعصب بين الاندية والجماهير. والا كلنا ندري انه يرد على مذيع قناة الكأس وهو يقصد مين بالصبط وحتى لاعب الشرطة العراقي استنقص من الاهلي وبالاخر رجع للعراق. اما الهلاليين فهم يبغوننا نقول يقصدهم. براحتهم بكيفهم. 8 فرق رجعت. ماتكلم الا الهلاليين. ليه ما ادري. خلوهم براحتهم.
وافي
انضمة عشوائية ليس لها علاقة بسلامة المواطن كل مافي الأمر شفط جيب المواطن المغلوب على امرة

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