الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. تصريح مستفز من حارس الأهلي يغضب جماهير الهلال

Time منذ 47 دقيقة
Views 2822
Comment 14
شاهد.. تصريح مستفز من حارس الأهلي يغضب جماهير الهلال

ماجد محمد (صدى):
أثار حارس الأهلي محمد العويس جدلا كبيرا بتصريح استفزازي لجمهور الهلال، عقب نهاية مباراة فريقه مع الأهلي الإماراتي في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وقال العويس حارس الأهلي رداً على سؤال من مذيع إحدى القنوات الفضائية حول مستوى الفريق في مباراة اليوم :"غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا النادي وصلنا لدور الثمانية وسنقوم بتصحيح الأخطاء في المباريات القادمة"

وكانت المباراة قد انتهت في الوقت الأصلي بهدف لكل الفريقين، لتذهب إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4/3؛ بعد تصدي العويس لركلتين، وأهدر المحترف السوري في عمر السومة لركلته.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
ربنا يشفي مرضانا ومرضاهم ومرضى المسلمين وبالنسبة لجماهير الهلال اقول ياما حاولنا نمد ايادينا بود ولكن ترفضون الا تتجاوزون علينا والا وش دخلنا بنصر او اتحاد او شباب. خسرتوا العويس ما سجلتوه لاعب عندكم عادي بس انتم تجاوزتوا علينا كثير من زمان
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. العدد في تنازل من فضل ربي .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين ..
نجاة محمد
الحمد لله علي سلامتكم يا لطيف حتي بعد إقصائة تشمتون و تحسدون حسبي الله عليكم
محمد
كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا
ابوبدر
يستاهلون الملوك ولا عزاء للحاقدين والظلمة

أخر الأخبار

حسين عبدالغني بعد تأهل الأهلي: "مباريات المغلوب دائماً تكون صعبة"
حسين عبدالغني بعد تأهل الأهلي: "مباريات المغلوب دائماً تكون صعبة"
Time منذ 44 ثانية Views 1024
باكستاني يضرب سيدة في حفل زفاف
باكستاني يضرب سيدة في حفل زفاف
Time منذ 6 دقائق Views 181
هكذا كانت ردة فعل نمر الجاكوار بعد رؤية نفسه
هكذا كانت ردة فعل نمر الجاكوار بعد رؤية نفسه
Time منذ 6 دقائق Views 163
شرطي يطلق النار على لص حاول الهروب
شرطي يطلق النار على لص حاول الهروب
Time منذ 8 دقائق Views 181
المرور: حالتان يجب فيهم تنبيه المخالف إذا تراكمت عليه المخالفات
المرور: حالتان يجب فيهم تنبيه المخالف إذا تراكمت عليه المخالفات
Time منذ 15 دقيقة Views 1410
50 ألف مكافأة لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال
50 ألف مكافأة لكل لاعب في الأهلي بعد التأهل إلى دور الـ 8 من دوري الأبطال
Time منذ 21 دقيقة Views 1496
بالصور.. بعثة الهلال تعود إلى الرياض
بالصور.. بعثة الهلال تعود إلى الرياض
Time منذ 30 دقيقة Views 1581
شاهد.. يقظة وشجاعة رجال الحد الجنوبي في مواجهة الأهداف المعادية
شاهد.. يقظة وشجاعة رجال الحد الجنوبي في مواجهة الأهداف المعادية
Time منذ 39 دقيقة Views 1595
شاهد.. تصريح مستفز من حارس الأهلي يغضب جماهير الهلال
شاهد.. تصريح مستفز من حارس الأهلي يغضب جماهير الهلال
Time منذ 47 دقيقة Views 2822
الشرطة تطلق النار على "شاب مشرد" أثناء سيره في الشارع (فيديو)
الشرطة تطلق النار على "شاب مشرد" أثناء سيره في الشارع (فيديو)
Time منذ 51 دقيقة Views 511