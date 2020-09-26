شاهد.. تصريح مستفز من حارس الأهلي يغضب جماهير الهلال

ماجد محمد (صدى):
أثار حارس الأهلي محمد العويس جدلا كبيرا بتصريح استفزازي لجمهور الهلال، عقب نهاية مباراة فريقه مع الأهلي الإماراتي في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
وقال العويس حارس الأهلي رداً على سؤال من مذيع إحدى القنوات الفضائية حول مستوى الفريق في مباراة اليوم :"غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا النادي وصلنا لدور الثمانية وسنقوم بتصحيح الأخطاء في المباريات القادمة"
وكانت المباراة قد انتهت في الوقت الأصلي بهدف لكل الفريقين، لتذهب إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4/3؛ بعد تصدي العويس لركلتين، وأهدر المحترف السوري في عمر السومة لركلته.