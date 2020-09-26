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شابان سعوديان يؤسسان شركة للتعليم الإلكتروني في وادي السيليكون بأمريكا(فيديو)

Time منذ 31 دقيقة
Views 1383
شابان سعوديان يؤسسان شركة للتعليم الإلكتروني في وادي السيليكون بأمريكا(فيديو)

علي القحطاني (صدى):
روى شابان سعوديان من رواد الأعمال، تفاصيل تأسيسهم لشركة متخصصة في التعليم الإلكتروني من وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رائد الأعمال السعودي، المهندس محمد المدني، على قناة " إم بي سي " أنه عرض فكرة إنشاء شركة "كلاسيرا" على أصدقائه خلال تواجده في الولايات المتحدة للدراسة عندما كان في سن الـ18، وهو ما لاقى استجابة منهم دفعتهم للسير بخطوات سريعة لتأسيس الشركة.

وأضاف أنهم واجهوا مشكلات في بداية التأسيس، خاصة وأن الأمريكيين توقعوا فشلهم، خاصة في ظل المنافسة القوية بين الشركات التقنية المتخصصة هناك.

وتابع أنهم نجحوا في إقناع مدارس الصف الأول في الولايات المتحدة بأهمية المنصة المتخصصة في التعليم الإلكتروني، كما عقدوا اتفاقاً مع جامعة الدول العربية لدعم شركة "كلاسيرا" لوزارات التعليم بالعالم العربي.

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أحدث التعليقات

algernaas4
هذي أسمها أبيار آل الشيخ مادري هي من ربعة أو تشابه أسماء
مسالم
تعليقاتك *
الداهيه
ليست المشكله بوضع البطاريه بالسياره بل... احمد الله ان البطاريه انفجرت بالسياره وماهو بغرفة النوم وانت نايم... المصيبه كيف يدخل الديرت اسوأ المنتجات والمغشوش منها...؟
عبدالعزيز سالم
دور احد يصدق كلامك
سعد
من باب العد والمهنية أن يقف القسم الرياضي على مسافة واحدة من جميع الأندية ..

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