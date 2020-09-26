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كهف "عين هيت" في الخرج شاهد على رحلة الملك المؤسس (فيديو) 

Time منذ 56 دقيقة
Views 1520
كهف "عين هيت" في الخرج شاهد على رحلة الملك المؤسس (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو كهف " عين هيت " في الخرج الذي يعد شاهدًا على رحلة الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-

 وبدأت قصة الكهف عندما علم الملك عبدالعزيز بأن جميع موارد المياه في هذه المنطقة محاصرة فتوجه برجاله إلى مورد " عين هيت " لكونه أكثر أمانا ولكن الدليل الذي كان يرافقهم كاد أن يخطئ الطريق عند حلول الظلام.

وبحسب الفيديو فإن الكهف يحتوي على عدة حفر تعد مدخلا لخزان مياه جوفية واسع يقع على عمق كبير تحت سطح الأرض.

ويعتبر "  عين هيت " من العيون الشائعة الحدوث في الصخور الكارثية التي تحدث فيها تجويفات أي انهيارات في الطبقة السطحية بفعل الإذابة ثم يحدث هبوط لهذه التكوينات فيصبح هناك فتحات رأسية وفتحات هابطة مثل كهف " عين هيت ".

وأصبح كهف " عين هيت " مقصدا للسياح والباحثين لما يحتويه من أسرار وعجائب تستحق الوقوف عليه والبحث والغوص في مياه أعماقه المتواجدة في خزانه الصخري.

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أحدث التعليقات

algernaas4
هذي أسمها أبيار آل الشيخ مادري هي من ربعة أو تشابه أسماء
مسالم
تعليقاتك *
الداهيه
ليست المشكله بوضع البطاريه بالسياره بل... احمد الله ان البطاريه انفجرت بالسياره وماهو بغرفة النوم وانت نايم... المصيبه كيف يدخل الديرت اسوأ المنتجات والمغشوش منها...؟
عبدالعزيز سالم
دور احد يصدق كلامك
سعد
من باب العد والمهنية أن يقف القسم الرياضي على مسافة واحدة من جميع الأندية ..

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