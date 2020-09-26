بالصور.. لاعبو الهلال غير المصابين بكورونا يعودون إلى الرياض

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن عودة لاعبيه غير المصابين بفيروس كورونا إلى الرياض وذلك بعد الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا.
ويذكر أن بعثة الهلال قد عانت خلال مشاركتها في مباريات دور المجموعات من إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد مما أدى لدخول مباراة شباب الأهلي بالجولة السادسة بعدد لاعبين أقل من المحدد.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قررت رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19).