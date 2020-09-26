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مبنى وزارة الداخلية قديما

Time منذ 30 دقيقة
Views 440
مبنى وزارة الداخلية قديما
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أحدث التعليقات

سلسبيل
مافهمت
سلسبيل
كلها ترفع السكر في الدم انتبهو
ابو صقر
سقاط داخلي نقل ملكيه خصوصي مفحوص ٣٥٠ ريال نقل ملكيه بدون فحص خصوصي وخاص تحويل من عام الى خاص وبلعكس تجديد استمارات بدون فحص تجديد رخصه قياده بدل فاقد استمارات + رخص بدل فاقد لوحات استبدال لوحات ملاك مختلفين استبدال لوحات نفس المالك تغيير لون تامين سيارات جميع انواع البرنتات
بوحسان
قال رغد قال ٣٢٠ شركة معلنة افلاسها فيها مئات السعوديين اصبحوا بلا شغل بس الظاهر انك بالحبيب ماتدري عن عيشة المواطنين عن قرب.
المليليح
طيب وين الرد القاسي بالموضوع 😮 لاعب ما قيل العرض وانتهى مثل ادواردو الهلال اللي تركه وراح الإمارات لأنه لم يقبل العرض هل كان رد قاسي؟ الله يهديك بس يانواف وياحبك لنصر 😉

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