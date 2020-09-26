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مبنى وزارة الداخلية قديما
منذ 30 دقيقة
440
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أحدث التعليقات
سلسبيل
مافهمت
سلسبيل
كلها ترفع السكر في الدم انتبهو
ابو صقر
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بوحسان
قال رغد قال ٣٢٠ شركة معلنة افلاسها فيها مئات السعوديين اصبحوا بلا شغل بس الظاهر انك بالحبيب ماتدري عن عيشة المواطنين عن قرب.
المليليح
طيب وين الرد القاسي بالموضوع 😮 لاعب ما قيل العرض وانتهى مثل ادواردو الهلال اللي تركه وراح الإمارات لأنه لم يقبل العرض هل كان رد قاسي؟ الله يهديك بس يانواف وياحبك لنصر 😉
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