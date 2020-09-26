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توكلنا يطلق منظومته المطورة بقواعد بيانات شاملة للمستخدمين

Time منذ ساعة
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توكلنا يطلق منظومته المطورة بقواعد بيانات شاملة للمستخدمين

الرياض (صدى):
أطلق تطبيق توكلنا منظومته المطّورة ضمن تحديث جديد في الشكل والمضمون، يشمل 5 حزم من الخدمات.

ويأتي إطلاق المنظومة الجديدة لتوكلنا في إطار التحديثات المستمرة التي تعمل عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" للمنظومة بهدف الإسهام في تلبية احتياجات مستخدمي التطبيق الذين تخطت أعدادهم حاجز 7 ملايين مستخدم، حيث ستسهم الخصائص الجديدة في سهولة وصولهم إلى الخدمات الحكومية، في إطار العمل المتواصل لتحسين تجربة المستخدم وتلبية تطلعاته.

ويضم تطبيق توكلنا بحلته الجديدة قواعد بيانات شاملة تحت اسم "لوحة بياناتي" تتضمن المعلومات الأساسية للمستخدم، إضافة إلى بيانات رخص القيادة والمركبات والجوازات والمخالفات المرورية.

وتتضمن حزم الخصائص الخمسة في توكلنا نحو 15 خدمة تتيح للمستخدمين معرفة كل المعلومات المتعلقة بالصحة والتعليم والتابعين والتصاريح والبلاغات والمخالفات.

وتشتمل لوحة البيانات الخاصة بالتعليم على بيانات منصة مدرستي والحالة الصحية للأبناء، فيما تتضمن لوحة بيانات التابعين بطاقة الوضع الصحي لكامل أفراد الأسرة والمكفولين.

وأضاف تطبيق توكلنا إلى منظومته الجديدة خدمة حجز موعد فحص كورونا (تأكد) متضمنة استعراض نتائج الفحص، وذلك بهدف تسهيل وصول المستخدمين إلى الخدمات الطبية بكل يسر وسهولة، حيث يستطيع المستخدم بخطوات ميسّرة حجز موعد فحص كورونا واستعراض نتائج الفحص له وللتابعين، مع إمكانية إلغاء الفحص بحسب انتفاء الحاجة له.

ومن ضمن مجموعة الخصائص التي تضمنتها منظومة توكلنا الجديدة، خدمة استعراض لوحة البيانات الشخصية، حيث يُمكن للمستخدم استعراض بياناته الشخصية الخاصة بالأحوال المدنية، والجوازات، والمرور من لوحة البيانات من مكان واحد.

وفي إطار تسهيل تعريف المواطنين بموعد انتهاء وثائقهم الشخصية، تضمنت منظومة خصائص توكلنا الجديدة خدمة التنبيهات التي تعمل على تنبيه وتذكير المستخدمين بمواعيد انتهاء وثائقهم الشخصية، إلى جانب التنبيهات الوطنية العامة.

وكان تطبيق "توكلنا" قد أعلن عن تخطي مستخدميه حاجز 7 ملايين مستخدم، فيما تواصل "سدايا" العمل على تطويره وإضافة الكثير من الخدمات التي تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، وتمكّن في نفس الوقت الجهات الحكومية من تسهيل حصول المستفيدين من خدماتها من خلال التطبيق الذي يُعد حلًا تقنيًا موثوق المصدر وآمناً لاستمرارية الأعمال.

وأتاحت "سدايا" التطبيق من خلال متاجر Google Play وApp Store وAppGallery؛ بهدف توفير جميع الخيارات للمستخدم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وحرصت أن تكون متوفرة بمختلف اللغات (العربية، والإنجليزية، والهندية، والفلبينية، والأوردو، والبنغالية، والإندونيسية) من منطلق حرصها على أن يكون التطبيق متاحًا لاستخدام جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
مافهمت
سلسبيل
كلها ترفع السكر في الدم انتبهو
ابو صقر
سقاط داخلي نقل ملكيه خصوصي مفحوص ٣٥٠ ريال نقل ملكيه بدون فحص خصوصي وخاص تحويل من عام الى خاص وبلعكس تجديد استمارات بدون فحص تجديد رخصه قياده بدل فاقد استمارات + رخص بدل فاقد لوحات استبدال لوحات ملاك مختلفين استبدال لوحات نفس المالك تغيير لون تامين سيارات جميع انواع البرنتات
بوحسان
قال رغد قال ٣٢٠ شركة معلنة افلاسها فيها مئات السعوديين اصبحوا بلا شغل بس الظاهر انك بالحبيب ماتدري عن عيشة المواطنين عن قرب.
المليليح
طيب وين الرد القاسي بالموضوع 😮 لاعب ما قيل العرض وانتهى مثل ادواردو الهلال اللي تركه وراح الإمارات لأنه لم يقبل العرض هل كان رد قاسي؟ الله يهديك بس يانواف وياحبك لنصر 😉

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