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بالفيديو.. استشاري: أسعار عمليات التكميم مبالغ فيها في المستشفيات الخاصة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1494
بالفيديو.. استشاري: أسعار عمليات التكميم مبالغ فيها في المستشفيات الخاصة

الرياض (صدى):
طالب استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي بن معيض، بوضع حد أدني وأعلى للكشوفات والخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أسعار بعض العمليات والخدمات المقدمة في المستشفيات الخاصة مبالغ فيها مثل عمليات التكميم التى لا تتجاوز تكلفتها 7 آلاف ريال، بينما تتراوح قيمتها في المستشفيات الخاصة من 18 إلى 55 ألف.

وأكد أن بعض الأطباء يفرضون على المريض تحاليل لا يحتاجها من أجل زيادة نسبة أرباحهم، مشدداً على ضرورة عمل لجان متخصصة لوضع هذه الأسعار بشكل عادل للطبيب والمريض.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
طقو عيالة ياي يا متوحش
ع. س. ع
والله ما البومة الا انت وخرقتك اللي حاطها في بومتَ
فهد آل قنيعير
ههههه صعبة لا وانت الصادق في الجيب النتيجة
الريان
ناضر وجه العنز وحلب لبن
خبير زمانه
لايمكن للبنان النجاح واللبنانيين مستسلمين لحزب الله ... لبنان انتهى وعلاجه واضح ولكن يتم تجاهله من اللبنانيين ومن دول المصالح ... قالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حزب الله هو مشكله

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