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الإطاحة بـ 3 مخالفين امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل في الرياض

Time منذ 52 دقيقة
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الإطاحة بـ 3 مخالفين امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل في الرياض

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت، القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة امتهنوا سلب العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل.

وفي التفاصيل، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على( ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات المالية والتشادية والنيجيرية، جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تركز معظمها بحي منفوحة وسط مدينة الرياض، امتهنوا من خلالها استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وبلغت قيمة المسروقات بها (20,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

سلسبيل
مافهمت
سلسبيل
كلها ترفع السكر في الدم انتبهو
ابو صقر
سقاط داخلي نقل ملكيه خصوصي مفحوص ٣٥٠ ريال نقل ملكيه بدون فحص خصوصي وخاص تحويل من عام الى خاص وبلعكس تجديد استمارات بدون فحص تجديد رخصه قياده بدل فاقد استمارات + رخص بدل فاقد لوحات استبدال لوحات ملاك مختلفين استبدال لوحات نفس المالك تغيير لون تامين سيارات جميع انواع البرنتات
بوحسان
قال رغد قال ٣٢٠ شركة معلنة افلاسها فيها مئات السعوديين اصبحوا بلا شغل بس الظاهر انك بالحبيب ماتدري عن عيشة المواطنين عن قرب.
المليليح
طيب وين الرد القاسي بالموضوع 😮 لاعب ما قيل العرض وانتهى مثل ادواردو الهلال اللي تركه وراح الإمارات لأنه لم يقبل العرض هل كان رد قاسي؟ الله يهديك بس يانواف وياحبك لنصر 😉

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