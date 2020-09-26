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«الصحة»: تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 461 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت الصحة اليوم تسجيل (461) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (332790) حالة، من بينها (11730) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1035) حالة حرجة، كما سُجّلت (769) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (316405) حالات.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (461)حالة منها 38% إناث، و62% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%, والبالغين 84%، وكبار السن 5% ، فيما بلغ عدد الوفيات (4655) حالة بإضافة (30) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه أُجري (38528) فحصاً مخبرياً جديداً .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
طقو عيالة ياي يا متوحش
ع. س. ع
والله ما البومة الا انت وخرقتك اللي حاطها في بومتَ
فهد آل قنيعير
ههههه صعبة لا وانت الصادق في الجيب النتيجة
الريان
ناضر وجه العنز وحلب لبن
خبير زمانه
لايمكن للبنان النجاح واللبنانيين مستسلمين لحزب الله ... لبنان انتهى وعلاجه واضح ولكن يتم تجاهله من اللبنانيين ومن دول المصالح ... قالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حزب الله هو مشكله

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