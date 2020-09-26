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عبدالعزيز بغلف لمدرب السد القطري: لن ينطلي علينا ما ترمي إليه

Time منذ 16 دقيقة
Views 1220
عبدالعزيز بغلف لمدرب السد القطري: لن ينطلي علينا ما ترمي إليه

نواف السالم (صدى):
كشف عبدالعزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، اليوم السبت، عن رسالة منه للإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري.

وقال عبدالعزيز بغلف: "رسالة إلى تشافي، نقدرك ونحترمك وكنا من المعجبين بإبداعاتك في الملاعب"؛ مضيفًا: " تصريحك أكثر من مرة عن قوة النصر وأنه يذكرك ببرشلونة كلمة حق، ولكنك لم تقلها من فراغ، أنت كمن يحاول بيع الماء في حارة السقايين " .

وتابع: " لن ينطلي علينا وعلى نجومنا ما ترمي إليه، الجهد والعطاء يا نجوم الشمس فقط "؛ فيما كان تشافي قد امتدح فريق النصر، قبل المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويشفي كل مسلم
ابن حزم
كلنا ميتين محد ما خذ من الدينا إلا ما قدم من أعمال
مواطن ولي أمر
قرار كارثي لو عادت الدراسه لن يتم حصر الإصابات وسنعود للمربع الأول لسببين اولا تكدس بشرى في الفصول الدراسية وثانيا عودة الفايروس بقوه مع بدء البرد والشتاء رجاء من الوزير الأمور ماشيه أفضل من الاول ولله الحمد والدروس تشرح بكفاءه ي وزير التعليم هناك دول ألغت الفصل الدراسي الأول بكامله
المليليح
التعاون فريق كبير أتذكر فاز علي فريق الموسم الماضي خمسة 😊
زاير
كلام غير صحيح اول وزارة هي وزارة الماليه الوزير محمدسليمان.

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