عبدالعزيز بغلف لمدرب السد القطري: لن ينطلي علينا ما ترمي إليه

نواف السالم (صدى):
كشف عبدالعزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، اليوم السبت، عن رسالة منه للإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري.
وقال عبدالعزيز بغلف: "رسالة إلى تشافي، نقدرك ونحترمك وكنا من المعجبين بإبداعاتك في الملاعب"؛ مضيفًا: " تصريحك أكثر من مرة عن قوة النصر وأنه يذكرك ببرشلونة كلمة حق، ولكنك لم تقلها من فراغ، أنت كمن يحاول بيع الماء في حارة السقايين " .
وتابع: " لن ينطلي علينا وعلى نجومنا ما ترمي إليه، الجهد والعطاء يا نجوم الشمس فقط "؛ فيما كان تشافي قد امتدح فريق النصر، قبل المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.