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صورة قديمة لمجموعة من الرجال يزنون اللؤلؤ
منذ 10 دقائق
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أحدث التعليقات
ابن حزم
الله يشفيه ويشفي كل مسلم
ابن حزم
كلنا ميتين محد ما خذ من الدينا إلا ما قدم من أعمال
مواطن ولي أمر
قرار كارثي لو عادت الدراسه لن يتم حصر الإصابات وسنعود للمربع الأول لسببين اولا تكدس بشرى في الفصول الدراسية وثانيا عودة الفايروس بقوه مع بدء البرد والشتاء رجاء من الوزير الأمور ماشيه أفضل من الاول ولله الحمد والدروس تشرح بكفاءه ي وزير التعليم هناك دول ألغت الفصل الدراسي الأول بكامله
المليليح
التعاون فريق كبير أتذكر فاز علي فريق الموسم الماضي خمسة 😊
زاير
كلام غير صحيح اول وزارة هي وزارة الماليه الوزير محمدسليمان.
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