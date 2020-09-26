مدرب النصر: أمامنا مباراة مهمة وصعبة ضد التعاون

ماجد محمد (صدى):
علق روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم السبت، على مباراة الغد أمام نادي التعاون.
وقال روي فيتوريا: " أمامنا مباراة مهمة وصعبة ضد التعاون، الذي نجح بالتأهل عن مجموعة جيدة، وهذه البطولة تختلف عن الدوري، هنا مباراة واحدة ولا مجال للتعويض، والتعاون سيبحث عن هزيمتنا لكننا أذكياء وسنفكر في طريقة اللعب ووضع بصمتنا للفوز والتأهل" .
ومن جانبه، صرح لاعب النصر بيتي مارتينيز:" ندرك صعوبة وأهمية مباراة الغد ضد التعاون، وسنعمل لأجل الفوز. وأنا في طور الانسجام مع المجموعة، بعد الترحيب والحفاوة التي وجدتها بالفريق " .