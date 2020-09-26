"المسند" يحسم الجدل حول الأمطار المرتقبة على المدينة والشرقية وتبوك

المدينة المنورة (صدى):
أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت أن موسم الأمطار سيبدأ بعد 20 يوم .
ونفى " المسند " توقعات هطول أمطار كما يتردد على الشرقية والمدينة وتبوك خلال هذه الأيام ، مؤكداً ن موسم الأمطار لم يأتي بعد .
وقال : الصحيح أنه وخلال الأيام الخمسة القادمة لا يوجد توقعات ذات ثقة عالية، عدا المرتفعات في الجنوب الغربي ، وأرفق حديثه بخرائط توضيحية .
وكان الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق قد أكد بدء تساوي الليل والنهار من غد الأحد وكشف عن موعد الشتاء القارس .
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