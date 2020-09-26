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3 وظائف شاغرة في مجموعة الجهاز القابضة

Time منذ ساعة
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3 وظائف شاغرة في مجموعة الجهاز القابضة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة الجهاز القابضة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 3 وظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، بالمسميات التالية (محاسب مراقبة المخزون، ومدير الشؤون التجارية، ومسؤول الميزانية).

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محاسب مراقبة المخزون: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، معرفة جيدة في Excel؛ فضلًا عن مدير الشؤون التجارية: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

وأكدت على وجود خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الاستثمار والتطوير وبناء مشاريع البنية التحتية؛ مع التركيز بشكل خاص على مجموعات أعمال الطاقة والمياه والنفط والغاز، وشهادات مهنية ذات صلة في الإدارة التجارية وسلسلة التوريد والعقود، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أنها تحتاج إلى مسؤول الميزانية: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، معرفة جيدة في Excel؛ فيما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1442/02/09هـ الموافق 2020/09/26م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وقالت أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- محاسب مراقبة المخزون: هنا

2- مدير الشؤون التجارية: هنا

3- مسؤول الميزانية: هنا

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويشفي كل مسلم
ابن حزم
كلنا ميتين محد ما خذ من الدينا إلا ما قدم من أعمال
مواطن ولي أمر
قرار كارثي لو عادت الدراسه لن يتم حصر الإصابات وسنعود للمربع الأول لسببين اولا تكدس بشرى في الفصول الدراسية وثانيا عودة الفايروس بقوه مع بدء البرد والشتاء رجاء من الوزير الأمور ماشيه أفضل من الاول ولله الحمد والدروس تشرح بكفاءه ي وزير التعليم هناك دول ألغت الفصل الدراسي الأول بكامله
المليليح
التعاون فريق كبير أتذكر فاز علي فريق الموسم الماضي خمسة 😊
زاير
كلام غير صحيح اول وزارة هي وزارة الماليه الوزير محمدسليمان.

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