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تنبيه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1323
تنبيه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الباحة (صدى):
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يشفيه ويشفي كل مسلم
ابن حزم
كلنا ميتين محد ما خذ من الدينا إلا ما قدم من أعمال
مواطن ولي أمر
قرار كارثي لو عادت الدراسه لن يتم حصر الإصابات وسنعود للمربع الأول لسببين اولا تكدس بشرى في الفصول الدراسية وثانيا عودة الفايروس بقوه مع بدء البرد والشتاء رجاء من الوزير الأمور ماشيه أفضل من الاول ولله الحمد والدروس تشرح بكفاءه ي وزير التعليم هناك دول ألغت الفصل الدراسي الأول بكامله
المليليح
التعاون فريق كبير أتذكر فاز علي فريق الموسم الماضي خمسة 😊
زاير
كلام غير صحيح اول وزارة هي وزارة الماليه الوزير محمدسليمان.

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