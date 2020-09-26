"الشورى" يناقش تعديلات على "المرور" و "التقاعد" و "المؤسسات الصحفية"

الرياض (صدى):
يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصيات لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات نحو التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1440 – 1441 هـ .
كما يناقش " الشورى " اقتراح لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور ، بجانب مناقشة مشروع لتعديل نظام المؤسسات الصحفية .
ويناقش " الشورى " كذلك اقتراح مشروع تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي سنة 1393 هـ ، بجانب مناقشة عدة تقارير مقدمة من لجان المجلس حول مؤسسات الدولة والوزارات .