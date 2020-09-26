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السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وفق شروط

Time منذ 44 دقيقة
Views 1634
السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وفق شروط

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم السبت السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وفق الشروط والضوابط التالية :

1- أن يكون الاسم العائلي بالعلامة مستخدم في سجل تجاري عمره لا يقل عن 10 سنوات .

2- لا تسجل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في تجارة المنتجات او الخدمات المراد التسجيل عليها .

3- لا تسجل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع ، وفقاً لـ " عكاظ " .

4- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها .

5- اتخاذ مظهر اضافي مميز لاسم العائلة كنسق الخط او الرسم الهندسي او الشكل المكتوب ونحو ذلك .

6- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع والخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب .

7- إذا كان اسم العائلة منتشر في دولة أخرى يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة .

8- يجب أن يكون مقدم الطلب مستوفي شروط التسجيل النظامية للعلامات التجارية وأن يحمل الاسم العائلي نفسه .

9- تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسم عائلي .

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أحدث التعليقات

abdul
إدمان العاب ولا ادمان نسوان كما يقولون.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
ابو صابر
قل موتوا بغيظكم خرج من صدوركم أمراض قلوبكم وستموتون به والمملكة وقيادتها وشعبها الأوفياء منهم تبقى شامخة ، الله اكبر ولله الحمد .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يرفعه الذي انزله بحوله وقوته

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