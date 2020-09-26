السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وفق شروط

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم السبت السماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية وفق الشروط والضوابط التالية :
1- أن يكون الاسم العائلي بالعلامة مستخدم في سجل تجاري عمره لا يقل عن 10 سنوات .
2- لا تسجل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في تجارة المنتجات او الخدمات المراد التسجيل عليها .
3- لا تسجل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع ، وفقاً لـ " عكاظ " .
4- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها .
5- اتخاذ مظهر اضافي مميز لاسم العائلة كنسق الخط او الرسم الهندسي او الشكل المكتوب ونحو ذلك .
6- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع والخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب .
7- إذا كان اسم العائلة منتشر في دولة أخرى يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة .
8- يجب أن يكون مقدم الطلب مستوفي شروط التسجيل النظامية للعلامات التجارية وأن يحمل الاسم العائلي نفسه .
9- تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسم عائلي .