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سعد الحريري: ستعضون أصابعكم ندمًا لخسارة صديق

Time منذ 48 دقيقة
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سعد الحريري: ستعضون أصابعكم ندمًا لخسارة صديق

بيروت (صدى):
أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم السبت، أنه حزين بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أنه يمثل نموذجا صارخا عن فشل أهل السياسة في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية.

وحذر سعد الحريري من خطورة انهيار مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الوضع الداخلي في لبنان، مخاطبًا الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة ماكرون، قائلًا: " إنكم ستعضون أصابعكم ندما لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء ولهدر فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب " .

وقال رئيس الوزراء الأسبق أن: " مبادرة ماكرون لم تسقط لأن الذي سقط هو النهج الذي يقود لبنان واللبنانيين إلى الخراب "، مشيدا بـ" تحمل أديب مسؤولياته بكل جدارة والتزامه بحدود الدستور والمصلحة الوطنية حتى اللحظة الأخيرة " .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
طقو عيالة ياي يا متوحش
ع. س. ع
والله ما البومة الا انت وخرقتك اللي حاطها في بومتَ
فهد آل قنيعير
ههههه صعبة لا وانت الصادق في الجيب النتيجة
الريان
ناضر وجه العنز وحلب لبن
خبير زمانه
لايمكن للبنان النجاح واللبنانيين مستسلمين لحزب الله ... لبنان انتهى وعلاجه واضح ولكن يتم تجاهله من اللبنانيين ومن دول المصالح ... قالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حزب الله هو مشكله

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