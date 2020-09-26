بالفيديو.. بروفيسور في علوم الأمصال: القضاء على كورونا تماما مستحيل

وكالات (صدى):
كشف البروفيسور الفلسطيني في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية علي فطوم نتائج خطيرة حول فيروس لقاح كورونا المرتقب حول العالم .
وأكد " فطوم " أن جميع لقاحات كورونا لن تكسب الأنف أو الجهاز التنفسي مناعة أو تمنع وصول الفيروس للآخرين ، وفقاً لـ " العربية " .
وقال أن العالم سيدخل في حالة مشابهة لما يحدث في قضية الإنفلونزا التي لا يوجد لقاح يمنعها حتى الآن وإنما تخفف أعراضها وتقلل فرص العدوى فقط .
وأرجع ذلك بأن اللقاحات الموجودة عن طريق العضل لا تعطي مناعة جيدة في الأنف والجهاز التنفسي ويجب المحافظة كلك على ارتداء الكمامة .