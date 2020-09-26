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بالفيديو.. بروفيسور في علوم الأمصال: القضاء على كورونا تماما مستحيل

Time منذ 37 دقيقة
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بالفيديو.. بروفيسور في علوم الأمصال: القضاء على كورونا تماما مستحيل

وكالات (صدى):
كشف البروفيسور الفلسطيني في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية علي فطوم نتائج خطيرة حول فيروس لقاح كورونا المرتقب حول العالم .

وأكد " فطوم " أن جميع لقاحات كورونا لن تكسب الأنف أو الجهاز التنفسي مناعة أو تمنع وصول الفيروس للآخرين ، وفقاً لـ " العربية " .

وقال أن العالم سيدخل في حالة مشابهة لما يحدث في قضية الإنفلونزا التي لا يوجد لقاح يمنعها حتى الآن وإنما تخفف أعراضها وتقلل فرص العدوى فقط .

وأرجع ذلك بأن اللقاحات الموجودة عن طريق العضل لا تعطي مناعة جيدة في الأنف والجهاز التنفسي ويجب المحافظة كلك على ارتداء الكمامة .

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أحدث التعليقات

abdul
إدمان العاب ولا ادمان نسوان كما يقولون.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
ابو صابر
قل موتوا بغيظكم خرج من صدوركم أمراض قلوبكم وستموتون به والمملكة وقيادتها وشعبها الأوفياء منهم تبقى شامخة ، الله اكبر ولله الحمد .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يرفعه الذي انزله بحوله وقوته

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