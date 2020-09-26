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«الأحوال المدنية» توضح حقيقة وجود أسماء ممنوعة في المملكة

Time منذ ساعة
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«الأحوال المدنية» توضح حقيقة وجود أسماء ممنوعة في المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، أنه لا توجد أسماء ممنوعة في المملكة؛ إنما هناك معايير لاختيار الأسماء.

وقالت الأحوال المدنية، أن الاسم ليكون نظامياً يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءاً من الاسم مثل "الشرف، السيد، الحاج ونحوها"، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

وأكدت أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل قمر الزمان، محمد خان ونحوها، لافتة إلى أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

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أحدث التعليقات

abdul
إدمان العاب ولا ادمان نسوان كما يقولون.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
ابو صابر
قل موتوا بغيظكم خرج من صدوركم أمراض قلوبكم وستموتون به والمملكة وقيادتها وشعبها الأوفياء منهم تبقى شامخة ، الله اكبر ولله الحمد .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يرفعه الذي انزله بحوله وقوته

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