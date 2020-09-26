آبيار تغضب تركي آل الشيخ وتعتذر بـ«فيديو»

الرياض (صدى):
أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن غضبه من فتاة تدعى "آبيار" تقوم بتقليده بنشر صورة تظهر فيها بشكل يشبه صورته.
وعلق تركي آل الشيخ، على صورة لها وهي تقلده: "أبيار مو لهالدرجة"؛ لتعتذر الفتاة لتركي آل الشيخ في مقطع فيديو وبررت سبب تقليدها للصورة؛ حيث قالت: " موضوع الصورة يا أبو ناصر طبعًا أنا قلدت الصورة لأنك شخصية محبوبة عند الجميع.. وأنا اعتذر لك لو سببت لك إحراج أو تضايقت من الصورة وأنا الحين بروح أغير الصورة " .
وأضافت الفتاة: " أتمنى لك التوفيق ودائمًا دائمًا أدعيلك دوام الصحة والعافية وبإذن الله ترجع لأرض الوطن سالم غانم يارب.. وبالنسبة لموضوع المتنمرين واللي يطلعون إشاعات خفوا علينا شوي خفوا " .