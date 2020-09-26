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آبيار تغضب تركي آل الشيخ وتعتذر بـ«فيديو»

Time منذ 17 دقيقة
Views 1429
آبيار تغضب تركي آل الشيخ وتعتذر بـ«فيديو»

الرياض (صدى):
أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن غضبه من فتاة تدعى "آبيار" تقوم بتقليده بنشر صورة تظهر فيها بشكل يشبه صورته.

وعلق تركي آل الشيخ، على صورة لها وهي تقلده: "أبيار مو لهالدرجة"؛ لتعتذر الفتاة لتركي آل الشيخ في مقطع فيديو وبررت سبب تقليدها للصورة؛ حيث قالت: " موضوع الصورة يا أبو ناصر طبعًا أنا قلدت الصورة لأنك شخصية محبوبة عند الجميع.. وأنا اعتذر لك لو سببت لك إحراج أو تضايقت من الصورة وأنا الحين بروح أغير الصورة " .

وأضافت الفتاة: " أتمنى لك التوفيق ودائمًا دائمًا أدعيلك دوام الصحة والعافية وبإذن الله ترجع لأرض الوطن سالم غانم يارب.. وبالنسبة لموضوع المتنمرين واللي يطلعون إشاعات خفوا علينا شوي خفوا " .

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أحدث التعليقات

فهد
رجعوها ماغير تعب علي الاهل اول شي وعدم تطور للطالب المدرسه لها مكانتها من حيث الانضباط وبيئه التعلم التعليم عن بعد ليس متوفر عند الكل ووانعدام توفر البيئه التعليميه المتوفره لدي المدرسه المدرس والمدرسه وجودهم هيبه للطالب بالفصل وكلامهم وشرحهم يوصل لان هناك حلقه وصل مباشره بينهم
نبيل
طيب ايش المشكلة في كذا
فهد
وين شباب الطايف تكفون شوفو شغلكم مع الداشرات
فهد
هذولا قحاب شوارع وين ازواجهم او اهلهم والا داشرات في كل شارع وكل مدينه لو قال هذا الكلام شاب تم اعتقاله لكن القحيب يسرحون ويمرحون وينشرون افكارهم الخبيث لعنة الله على من جمعهم ان شاءالله تحت تريله بنات المقحبه
ابو محمد 😎 ✍️
هذا حكم قراقوش .. اللي يذكرونه وانا مااعرفووش ..

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