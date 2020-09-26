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حظر «تيك توك» في أمريكا اعتبارًا من غدًا

Time منذ ساعة
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حظر «تيك توك» في أمريكا اعتبارًا من غدًا

واشنطن (صدى):
أكدت تقارير صحافية، أن تطبيق تيك توك أصبح قريبا من استحقاق حاسم سيحجبه عن منصات التنزيل مساء غدًا الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث سيتعذر على المستخدمين الجدد تنزيل التطبيق وللمستخدمين الحاليين تحديثه، ما لم يصدر قرار قضائي مخالف.

وكان القاضي كارل نيكولز الذي ينظر في التماس عاجل قدمه تيك توك، قد حدد موعد جلسة جديدة للنظر في القضية في واشنطن مساء الأحد، فيما يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر التطبيق المملوك لشركة "بايتدانس" الصينية بالتجسس لحساب بكين من خلال جمع بيانات مستخدميه.

وقال ترامب، في مرسوم صدر في 6 أغسطس، أن التطبيق خطر على "الأمن القومي" معلنا حظر نشاطه في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لمجموعة أمريكية، بينما أمهل القاضي كارل نيكولز الخميس الحكومة 24 ساعة لتمديد المهلة أو تبرير موقفها، لكن إدارة ترمب تمسكت بقرارها، وفق وثيقة وجهت الجمعة إلى القضاء.

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أحدث التعليقات

فهد
رجعوها ماغير تعب علي الاهل اول شي وعدم تطور للطالب المدرسه لها مكانتها من حيث الانضباط وبيئه التعلم التعليم عن بعد ليس متوفر عند الكل ووانعدام توفر البيئه التعليميه المتوفره لدي المدرسه المدرس والمدرسه وجودهم هيبه للطالب بالفصل وكلامهم وشرحهم يوصل لان هناك حلقه وصل مباشره بينهم
نبيل
طيب ايش المشكلة في كذا
فهد
وين شباب الطايف تكفون شوفو شغلكم مع الداشرات
فهد
هذولا قحاب شوارع وين ازواجهم او اهلهم والا داشرات في كل شارع وكل مدينه لو قال هذا الكلام شاب تم اعتقاله لكن القحيب يسرحون ويمرحون وينشرون افكارهم الخبيث لعنة الله على من جمعهم ان شاءالله تحت تريله بنات المقحبه
ابو محمد 😎 ✍️
هذا حكم قراقوش .. اللي يذكرونه وانا مااعرفووش ..

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