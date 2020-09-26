شركة «التصنيع» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية " التصنيع " باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والوافدين من حملة الدبلوم والبكالوريوس ، للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها بالرياض والجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية :
– مشرف اللحام والتصنيع (الجبيل) ، ويُشترط : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
- مستشار إستراتيجية التكرير والبتروكيماويات (الرياض) ويُشترط :: الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي أول برامج وتطبيقات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءً من 25 / سبتمبر / 2020 م ، ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .