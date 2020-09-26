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شركة «التصنيع» تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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شركة «التصنيع» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية " التصنيع " باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والوافدين من حملة الدبلوم والبكالوريوس ، للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها بالرياض والجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية :

– مشرف اللحام والتصنيع (الجبيل) ، ويُشترط : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

- مستشار إستراتيجية التكرير والبتروكيماويات (الرياض) ويُشترط :: الدرجة الجامعية في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول برامج وتطبيقات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءً من 25 / سبتمبر / 2020 م ، ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

فهد
رجعوها ماغير تعب علي الاهل اول شي وعدم تطور للطالب المدرسه لها مكانتها من حيث الانضباط وبيئه التعلم التعليم عن بعد ليس متوفر عند الكل ووانعدام توفر البيئه التعليميه المتوفره لدي المدرسه المدرس والمدرسه وجودهم هيبه للطالب بالفصل وكلامهم وشرحهم يوصل لان هناك حلقه وصل مباشره بينهم
نبيل
طيب ايش المشكلة في كذا
فهد
وين شباب الطايف تكفون شوفو شغلكم مع الداشرات
فهد
هذولا قحاب شوارع وين ازواجهم او اهلهم والا داشرات في كل شارع وكل مدينه لو قال هذا الكلام شاب تم اعتقاله لكن القحيب يسرحون ويمرحون وينشرون افكارهم الخبيث لعنة الله على من جمعهم ان شاءالله تحت تريله بنات المقحبه
ابو محمد 😎 ✍️
هذا حكم قراقوش .. اللي يذكرونه وانا مااعرفووش ..

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