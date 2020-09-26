الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعتين
Views 1402
القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فهد
رجعوها ماغير تعب علي الاهل اول شي وعدم تطور للطالب المدرسه لها مكانتها من حيث الانضباط وبيئه التعلم التعليم عن بعد ليس متوفر عند الكل ووانعدام توفر البيئه التعليميه المتوفره لدي المدرسه المدرس والمدرسه وجودهم هيبه للطالب بالفصل وكلامهم وشرحهم يوصل لان هناك حلقه وصل مباشره بينهم
نبيل
طيب ايش المشكلة في كذا
فهد
وين شباب الطايف تكفون شوفو شغلكم مع الداشرات
فهد
هذولا قحاب شوارع وين ازواجهم او اهلهم والا داشرات في كل شارع وكل مدينه لو قال هذا الكلام شاب تم اعتقاله لكن القحيب يسرحون ويمرحون وينشرون افكارهم الخبيث لعنة الله على من جمعهم ان شاءالله تحت تريله بنات المقحبه
ابو محمد 😎 ✍️
هذا حكم قراقوش .. اللي يذكرونه وانا مااعرفووش ..

أخر الأخبار

آبيار تغضب تركي آل الشيخ وتعتذر بـ«فيديو»
آبيار تغضب تركي آل الشيخ وتعتذر بـ«فيديو»
Time منذ 17 دقيقة Views 1415
رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن تنحيه عن منصبه
رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن تنحيه عن منصبه
Time منذ 21 دقيقة Views 1329
«الخارجية» هي أول وزارة أنشئت بالمملكة
«الخارجية» هي أول وزارة أنشئت بالمملكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1242
وصفة التين والليمون لشد الجفون المترهلة
وصفة التين والليمون لشد الجفون المترهلة
Time منذ 51 دقيقة Views 1186
بالصور.. ضبط شخص أثناء رمي كمية كبيرة من المخلفات في وادي نجران
بالصور.. ضبط شخص أثناء رمي كمية كبيرة من المخلفات في وادي نجران
Time منذ ساعة Views 1500
توجه لزيادة قروض المشاريع الزراعية إلى 3.5 مليار ريال
توجه لزيادة قروض المشاريع الزراعية إلى 3.5 مليار ريال
Time منذ ساعة Views 1500
حظر «تيك توك» في أمريكا اعتبارًا من غدًا
حظر «تيك توك» في أمريكا اعتبارًا من غدًا
Time منذ ساعة Views 1447
بالفيديو.. «التجارة» تدعو للتسجيل في تطبيق «تخفيضات» للتأكد من صحة الخصومات
بالفيديو.. «التجارة» تدعو للتسجيل في تطبيق «تخفيضات» للتأكد من صحة الخصومات
Time منذ ساعة Views 1482
بالفيديو.. لحظة إنقاذ رجل شرطة لفتاة ألقت بنفسها في مياه النيل
بالفيديو.. لحظة إنقاذ رجل شرطة لفتاة ألقت بنفسها في مياه النيل
Time منذ ساعة Views 442
شركة «التصنيع» تعلن عن وظائف شاغرة
شركة «التصنيع» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1605