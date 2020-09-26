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«المسند»: استقرار جوي بوجه عام والمناطق الشمالية تودع الأربعينات المئوية

Time منذ 16 دقيقة
Views 1070
«المسند»: استقرار جوي بوجه عام والمناطق الشمالية تودع الأربعينات المئوية

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه بوجه عام، اليوم السبت، هناك استقرار جوي، لافتًا إلى أنه يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في مكة المكرمة والمدينة المنورة في وقت واحد.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه يستمر التشابه في المغرب والعشاء لعدة أيام؛ مضيفًا أن: " درجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في القريات 18 درجة فقط (تنام بدون مكيف، بدون مروحة، وربما بدون فتح للنافذة) " .

‏وتابع: " نستطيع القول أن المناطق الشمالية من السعودية ودعت الأربعينات المئوية حتى أبريل القادم.. وبقي على موسم الأمطار المعتاد في معظم مناطق السعودية نحو 20 يوماً. انخفاض درجة الحرارة خلال الأيام القادمة تدريجي وطفيف " .

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أحدث التعليقات

زائر
انت مضغوط صح يابو وليد ماعليك شرهه مطرود
الذوق الرفيع
من الأدعية المستجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب.. فاللهم اشف عبدك خالد سامي شفاءً لا يغادر سقما واجمع له بين الأجر والعافية ولا بأس طهور ان شاء الله
مروان ممد
تلوث سمعي
الداهيه
عجوز الغابرين لسسع عايشه....؟ 😂😂😂😂
خالد
الزعيم يضل زعيم القارة الآسيويه ورابع أندية العالم . تبقى الأسود أسود ... والكلاب كلاب .

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