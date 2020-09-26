«التعليم» تدرس عودة الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل

الرياض (صدى):
تدرس وزارة التعليم الأسبوع المقبل مصير العملية التعليمية بين استمرار الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي الإفتراصية أو العودة للمدارس .
جاء ذلك بعد مرور خمس أسابيع من السبعة أسابيع التي قررتها الوزارة للتعليم عن بعد مع التقييم والرفع بنتائج التقييم للمقام السامي للتوجيه بما يلزم .
وأكدت وزارة التعليم أنها تعمل حالياً مع شركة مايكروسوفت العملاقة لربط منصة مدرستي ببرنامج مايكروسوفت 365 ، مع استمرار طموح "التعليم " في أي وضع لرؤية مختلفة ومستدامة لتغيير ثقافة المجتمع حول التعليم عن بعد بعد انطلاق منصة " مدرستي " بكفاءات وطنية .
الجديربالذكر أن المنصة تخدم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة وأولياء الأمور و525 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية .