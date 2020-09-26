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«التعليم» تدرس عودة الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل

Time منذ 21 دقيقة
Views 1094
«التعليم» تدرس عودة الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل

الرياض (صدى):
تدرس وزارة التعليم الأسبوع المقبل مصير العملية التعليمية بين استمرار الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي الإفتراصية أو العودة للمدارس .

جاء ذلك بعد مرور خمس أسابيع من السبعة أسابيع التي قررتها الوزارة للتعليم عن بعد مع التقييم والرفع بنتائج التقييم للمقام السامي للتوجيه بما يلزم .

وأكدت وزارة التعليم أنها تعمل حالياً مع شركة مايكروسوفت العملاقة لربط منصة مدرستي ببرنامج مايكروسوفت 365 ، مع استمرار طموح "التعليم " في أي وضع لرؤية مختلفة ومستدامة لتغيير ثقافة المجتمع حول التعليم عن بعد بعد انطلاق منصة " مدرستي " بكفاءات وطنية .

الجديربالذكر أن المنصة تخدم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة وأولياء الأمور و525 ألف من شاغلي الوظائف التعليمية .

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أحدث التعليقات

زائر
انت مضغوط صح يابو وليد ماعليك شرهه مطرود
الذوق الرفيع
من الأدعية المستجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب.. فاللهم اشف عبدك خالد سامي شفاءً لا يغادر سقما واجمع له بين الأجر والعافية ولا بأس طهور ان شاء الله
مروان ممد
تلوث سمعي
الداهيه
عجوز الغابرين لسسع عايشه....؟ 😂😂😂😂
خالد
الزعيم يضل زعيم القارة الآسيويه ورابع أندية العالم . تبقى الأسود أسود ... والكلاب كلاب .

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