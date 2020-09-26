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السديس يوجه بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للحرمين الشريفين

Time منذ ساعة
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السديس يوجه بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من ١/ ٣/ ١٤٤٢هـ، وهي: (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنين بحي أم الجود، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

وأكد السديس ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقتًا سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

زائر
انت مضغوط صح يابو وليد ماعليك شرهه مطرود
الذوق الرفيع
من الأدعية المستجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب.. فاللهم اشف عبدك خالد سامي شفاءً لا يغادر سقما واجمع له بين الأجر والعافية ولا بأس طهور ان شاء الله
مروان ممد
تلوث سمعي
الداهيه
عجوز الغابرين لسسع عايشه....؟ 😂😂😂😂
خالد
الزعيم يضل زعيم القارة الآسيويه ورابع أندية العالم . تبقى الأسود أسود ... والكلاب كلاب .

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