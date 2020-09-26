الإيرانيون يخفون إصابتهم بكورونا خوفًا من فصلهم عن العمل

طهران (صدى):
يخفي العمال الإيرانيون الذين يعانون من فيروس كورونا، حقيقة إصابتهم خوفاً من فصلهم من العمل.
وفي هذا السياق دعا أبو الفضل أشرف منصوري، رئيس جمعية لجان الصحة المهنية، الحكومة إلى وضع مبادئ توجيهية للصحة المهنية في الحالات الحرجة.
وقال منصوري: " نظراً لهشاشة الوضع الاقتصادي، لا يكشف العمال المصابون بكورونا عن مرضهم، ما لم يتم تقديم مساعدة حكومية كبيرة لهم ".
وأضاف: " الحل الوحيد المتبقي للعمال هو الأمل في الرعاية الذاتية، إنهم يتوقعون مواصلة العمل، لكن سيتم تزويدهم بمعدات السلامة والصحة، وإذا مرضوا فسوف يخفوا ذلك خوفاً من طردهم ".