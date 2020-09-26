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الإيرانيون يخفون إصابتهم بكورونا خوفًا من فصلهم عن العمل

Time منذ 14 دقيقة
Views 1310
الإيرانيون يخفون إصابتهم بكورونا خوفًا من فصلهم عن العمل

طهران (صدى):
يخفي العمال الإيرانيون الذين يعانون من فيروس كورونا، حقيقة إصابتهم خوفاً من فصلهم من العمل.

وفي هذا السياق دعا أبو الفضل أشرف منصوري، رئيس جمعية لجان الصحة المهنية، الحكومة إلى وضع مبادئ توجيهية للصحة المهنية في الحالات الحرجة.

وقال منصوري: " نظراً لهشاشة الوضع الاقتصادي، لا يكشف العمال المصابون بكورونا عن مرضهم، ما لم يتم تقديم مساعدة حكومية كبيرة لهم ".

وأضاف: " الحل الوحيد المتبقي للعمال هو الأمل في الرعاية الذاتية، إنهم يتوقعون مواصلة العمل، لكن سيتم تزويدهم بمعدات السلامة والصحة، وإذا مرضوا فسوف يخفوا ذلك خوفاً من طردهم ".

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أحدث التعليقات

بنت الوطن المخلصه
دام عزك ياوطن رؤية سيدي محمد بن سلمان حفظه الله تحتم النظر في اعداد الاجانب في السعوديه والحد منهم لكل ماهو من مصلحة الوطن الاجتماعيه والاخلاقيه والامنيه والاخلاقيه تكفى سيدي تكفى تكفى وجه المسؤلين بحزمك المعتاد وابعاد كل حاقد مثير للفتن مزاحم لابناء الوطن في خيراته ومقدراته
ابو عمار
الكبسه جات من كثر الكبس
ابو عمار
يستاهل العقاب القاسي
ابو عمار
الشرطي ما هو هين حاول لكن المجرم فلت
ابو عمار
حسبي الله على من ترك مخلفاته بهذه الطريقه المقرفه التي تدل على انعدام اخلاقه واهتمامه بنظافة المكان بعده

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