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الحصيني: أمطار متوقعة على مكة وعدة مناطق أخرى
منذ ساعة
1489
2
مكة المكرمة (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، رياحًا من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط.
كما توقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، ومرتفعات جازان، وعسير.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ,,
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو رياض الحربي
لو سكتي افضل الحين الكل يزاود عليك من يدفع للثاني اكثر
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