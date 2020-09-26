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بالفيديو..صاورخ حوثي يستهدف حفلًا جماهيريًا بمدرسة في مأرب

Time منذ 38 دقيقة
Views 1478
بالفيديو..صاورخ حوثي يستهدف حفلًا جماهيريًا بمدرسة في مأرب

صنعاء (صدى):
استهدف صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الجمعة، حفلًا جماهيريًا، نظمته السلطة المحلية بمحافظة مأرب، لإحياء الذكرى الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر.

وسقط الصاروخ في مدرسة " الميثاق " الواقعة في أحد الأحياء السكنية، مسفرا عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر بعض المنازل والمباني.

ومن جانبه أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، محاولة استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حفل إيقاد شعلة العيد الـ58 لثورة 26 من سبتمبر.

وقال الإرياني: " محاولة الاستهداف الإجرامي لحفل إيقاد الشعلة، والإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين يؤكد حقد ميليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها الانتقام من مدينة مأرب تعبيرا عن حالة الإفلاس والفشل في تحقيق أي انتصار عسكري، أو تقدم ميداني على الأرض " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اجلدوه في مكان عام
abdul
هل هو الاخوان المفلسين والسروريين الظالمين ام المفلسون والسروريون الظالمون ؟ انا مضعضع في النحو ولكن سمَعا المرفوع اوْلَى. المفلسون السروريون الظالمون. لو مصحح الاملاء في صدي يخبرنا/ تخبرنا ايهما اصح، او أحد القرّاء ، اكون شاكرا ومقدّرا .
ابو عمار
اشحنوهم في قارب مخروق الى بلادهم ليغرق القارب في البحر
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمهم

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